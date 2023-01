Mihai Eminescu, omagiat la Deva. Eminesciana 2023

Si in acest mijloc de ianuarie, Biblioteca Judeteana "Ovid Densusianu" Hunedoara - Deva, cu sprijinul Consiliului Judetean Hunedoara si in parteneriat cu colegiile si liceele devene, organizeaza o manifestare cultural-educativa prin care cinsteste memoria lui Mihai Eminescu in preajma zilei sale de nastere, devenita Ziua Culturii Nationale.An de an, locuitorii din judetul Hunedoara care iubesc creatia lui Mihai Eminescu, cei care poarta in suflet versul nemuritor al poetului nostru national ... citeste toata stirea