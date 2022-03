"Mihai Viteazu" a participat la "Marsul meseriasilor"

Invatamantul tehnic preuniversitar si-a recapatat in ultimii ani prestigiul, dupa ce a trecut prin momente mai grele.Ca o manifestare a revenirii in prim-plan a acestuia, Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara a decis sa organizeze in fiecare oras "Marsul meseriasilor".Evenimentul si-a propus sa fie totodata si un eveniment de promovare a ofertei educationale a filierei tehnice a unitatilor de invatamant. Liceul Tehnologic "Mihai Viteazu" Vulcan s-a alaturat demersului si si-a pus in ... citeste toata stirea