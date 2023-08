6 August - Ziua Minerului este o sarbatoare cu dubla semnificatie in Valea Jiului.Pe de o parte, sunt comemorati ortacii care si-au pierdut viata in subteran, dar este si prilej de bucurie pentru ce a insemnat mineritul pentru dezvoltarea Vaii Jiului.Evenimente comemorative au loc in mai multe orase ale Vaii Jiului, dar ambele semnificatii sunt respectate doar la Lupeni. Aici vor avea ... citeste toata stirea