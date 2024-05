Miza banilor... de comunicare

S-au strans multi ani de cand comunicarea publica a intrat intre preocuparile mele. Am scris mult pe acest subiect si am criticat multi politicieni pentru modul dezastruos in care comunica.Am stiut ca, de multe ori, banii de comunicare si publicitate sunt dati pe prietenii, de frica sau pentru a cumpara tacerea. Nu m-am gandit insa nicio clipa ca banii acestia sunt luati la ochi de catre politicieni sau oameni care fac politica din umbra.Dezvaluirile recente ale presei locale au relatat ... citește toată știrea