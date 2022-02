Mobilizare in Hunedoara in sprijinul refugiatilor ucraineni ajunsi in Romania

Localnicii si autoritatile din judetul Hunedoara s-au mobilizat in ultimele zile pentru a veni in ajutorul refugiatilor ucraineni veniti in Romania. Mai multe convoaie umanitare, care transporta alimente si bunuri provenite din donatiile facute de hunedoreni pentru refugiatii proveniti din Ucraina, au pronit in ultimele doua zile din judetul Hunedoara spre vamile din nordul Romaniei.Aproximativ 6.000 de ucraineni au trecut cu bacul la Isaccea. Oamenii fug din calea razboiuluiHotelurile de pe ... citeste toata stirea