Monumentul printului Rudolf, disparut peste noapte din Retezat. A dainuit 125 de ani pe o stanca VIDEO

Un monument comemorativ ridicat de localnici la sfarsitul secolului al XIX-lea, in cinstea printului austro-ungar Rudolf, care calatorise in Retezat, a fost smuls de pe o stanca. Monumentul comemorativ pe care localnicii l-au asezat pe o stanca in apropiere de Gura - Zlata, ca omagiu adus printului Rudolf al Austro-Ungariei, a disparut peste noapte, in urma cu cateva zile, spun unii dintre localnicii. "Au venit si l-au luat de aici, nu stiu cine. L-au smuls din stanca", relateaza un cioban din ... citeste toata stirea