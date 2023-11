Consultantul in comunicare Nicu Tasca scrie pe blogul sau despre patriotii falsi. Articolul vine in contextul apropierii Zilei Nationale a Romaniei, moment in care nu va exista piept de politician care sa nu-si strige dragostea de tara."Articolul mi-a fost inspirat de un cetatean din Cartierul Aeroport, care, cu peste o saptamana inainte, a prins de sfoara de rufe de pe balcon nu un singur tricolor, ci doua. Mi-a fost clar ca omul a simtit sa faca acest lucru inaintea politicienilor, stiind ... citeste toata stirea