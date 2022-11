Municipiul Petrosani va fi impodobit de sarbatori

Administratia publica locala din Municipiul Petrosani a anuntat ca, in ciuda vremurilor grele pe care le traversam, va impodobi localitatea pentru sarbatorile de iarna din acest an. Primarul Municipiului Petrosani, Tiberiu Iacob-Ridzi, doreste astfel sa continue traditia."Am inceput deja montarea iluminatului ornamental care va da un plus de stralucire localitatii noastre cu ocazia sarbatorilor de iarna. Dat fiind faptul ca vorbim despre un sistem de iluminat pe baza de LED-uri, costurile ... citeste toata stirea