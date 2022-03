Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane din Deva, parteneriat cu Balsa pentru promovarea monumentelor istorice

Comuna Balsa, situata in nord-estul judetului Hunedoara administreaza un teritoriu in care se impletesc armonios monumentele istorice, cele eclesiastice cat si traditiile populare. Toate sunt situate intr-un cadru natural in care se remarca abrupturi ametitoare, grohotisuri, pesteri si chei sapate in stanca de apele repezi, de la munte.Intre acestea, Dealul Cetatuie cu vestigiile care dovedesc locuirea intregii arii pe parcursul mai multor milenii, reprezinta unul dintre reperele cele mai ... citeste toata stirea