Un nou contract de finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" a fost semnat de primarul orasului Petrila, Vasile Jurca, chiar in ziua in care Guvernul Marcel Ciolacu era investit.Acesta a avut o intrevedere la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, cu secretarul de stat Alexandru Stoica, cu care a discutat despre investitiile de care are nevoie orasul Petrila pentru a se dezvolta."Am am semnat un nou ... citeste toata stirea