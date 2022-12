"Nu conteaza cati voteaza, conteaza doar cine iasa din urne"

Consultantul in comunicare Nicu Tasca incheie minivacanta de 1 Decembrie cu un articol pe blogul sau. El prezinta un mesaj deosebit de 1 Decembrie, dar si noua discutie politica legata de comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare.Aceste alegeri, impreuna cu cele europarlamentare si prezintiale vor avea loc in 2024.Am plecat in textul meu de la ceva la care ne gandim multi, insa putini o spunem. Este vorba despre faptul ca, in Romania, politica este cea mai buna afacere. Nu cred ca ... citeste toata stirea