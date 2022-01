Nu exista mila pentru prosti

Prostie, seva binefacatoare,Generatoarea lumii, te salut!Tu faci iluzia sa creasca-n lut,Iar lutului dai fierberi creatoare!(Mihai Codreanu)De cate ori nu ati auzit formula Ne-au luat de prosti sau Ne-au prostit in fata? Sunt des folosite in spatiul public sau in conversatiile noastre individuale, banale.Cand recunoastem ca suntem prosti este mai grav decat a recunoaste ca suntem ignoranti, pentru ca prostia (naturala sau indusa) bate ignoranta generata de lipsa necunoasterii. ... citeste toata stirea