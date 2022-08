Consultantul in comunicare Nicu Tasca scrie pe blogul sau despre nunta politica a anului. El comenteaza nunta publica si politica a lui George Simion.Chestionat, consultantul a declarat ca "este de departe evenimentul politic intern al anului"."Nu sunt neaparat un fan al lui George Simion. Dar ii apreciez perseverenta si tenacitatea. In Romania postdecembrista nu-mi amintesc ca o nunta sa fi fost un eveniment mai politic. Omul asta a vrut s-o faca. Ideea nu e originala. Ci a mai fost facuta ... citeste toata stirea