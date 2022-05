O femeie si-a scapat copilul pe fereastra, de la etajul patru al blocului. Pruncul nu a supravietuit

O femeie si-a scapat copilul de un an si zece luni, pe fereastra, de la etajul patru al unui bloc din Orastie. Pruncul a decedat. Vineri dimineata, 27 mai, o femeie din Orastie si-a scapat accidental de la fereastra unei locuinte aflata la etajul patru, copilul in varsta de un an si zece luni."La fata locului a fost trimis un echipaj de Amubulanta, care a gasit minorul in stop cardio respirator, cu multiple leziuni grave la nivelul capului. Au fost efectuate manevre de resuscitare, iar copilul ... citeste toata stirea