O jucarie pentru fiecare

In fiecare an, in perioada premergatoare Zilei Internationale a Copilului, 1 iunie, Biblioteca Judeteana "Ovid Densusianu" Hunedoara - Deva se mobilizeaza in actiuneaO jucarie pentru fiecareinitiata in urma cu cativa ani. Cu acest prilej, pornim o ampla campanie de sensibilizare si atragere a membrilor comunitatii, a locuitorilor din judetul Hunedoara, pentru a le darui jucarii copiilor din centrele de plasament ale judetului.Prin jucariile pe care, cu mult drag, le colectam si le ... citeste toata stirea