O realitate distopica intr-o lume utopica (o realitate urata intr-o lume propus frumoasa)

Lumea se schimba in ritm alert.Autoritatile nu pot, nu au cum sau nu stiu sa explice ce se intampla.Sau, mai grav, si nu-mi doresc sa am dreptate, sunt partase la asa ceva, desigur la nivelul de sus, cel mai de sus...Exista ceva, la nivel global, care depaseste tot ce stiam pana acum despre pretul petrolului, energiei electrice sau gazului natural.In conditiile in care nu s-a schimbat nimic in costurile lor de productie si de furnizare, ce a facut ca preturile sa creasca cu peste ... citeste toata stirea