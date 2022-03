O refugiata din Ucraina si cei doi copii ai sai au ramas blocati in Deva. Cum i-au ajutat politistii

Politistii au intervenit in sprijinul unei femei refugiate din Ucraina si al celor doi copii ai sai, care au ramas blocati in Deva, Hunedoara. Marti seara, 8 martie, o femeie si doi copii (in varsta de 5 si de 7 ani), refugiati din Ucraina, au cerut ajutorul politistilor din Deva pentru ca nu au mai putut continua drumul cu autoturismul.Spitalul de copii din Cernauti a primit un ajutor nesperat din Hunedoara: "Ne-au spus ca nu mai au absolut nimic"Thomas Friedman: Trei scenarii despre cum ... citeste toata stirea