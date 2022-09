O soferita de camion din Hunedoara, vedeta in Marea Britanie

Loredana Zainea, o tanara de 28 de ani, originara din judetul Hunedoara este sofer de TIR in Marea Britanie de cinci ani.Loredana a plecat din Romania, din orasul sau natal Vulcan, Hunedoara, si s-a stabilit in localitatea Daventry, Northamptonshire (East Midlands). Cand s-a hotarat sa urce in cabina de TIR si strabata drumurile Marii Britanii a stiut ca nu-i va fi usor. Zilnic, ea trebuie sa lupte cu prejudecatile barbatilor, la locul de munca."Desi imi fac meseria cu responsabilitate, ... citeste toata stirea