O tanara din judetul Hunedoara, data disparuta in Italia

Hunedoreanca Nicole Pop are 27 de ani si a disparut din provincia Brescia in dupa amiaza zilei de 23 noiembrie.Nicole Pop este originara din Vulcan, dar traieste in Artogne, provincia Brescia din Lombardia. Mama tinerei a fost cea care a alertat autoritatile.Le-a spus carabinierilor ca este convinsa ca fiica ei a fost rapita pentru ca ea niciodata nu si-ar fi parasit copilul. Mai mult, femeia a declarat ca Nicole ar fi fost vazuta ultima data in compania unui roman.Irina Pop a cerut ajutor ... citeste toata stirea