Oare cand va fi gata? Noua pista de atletism din Deva, "in santier" de peste doi ani

Lucrarile la pista de atletism din Deva au inceput in iunie 2020 si trebuiau realizate pana la sfarsitul aceluiasi an. Din 2021, constructorii nu au mai fost prezenti pe santier.Recent, primarul Florin Oancea a sustinut ca spera ca noua pista va fi realizata pana in 31 octombrie 2022, insa si aceasta data ramane incerta. Vremea de toamna reprezinta unul dintre elementele care pot duce insa la intarzierea lucrarilor. "Conform indicatiilor producatorului de material prevazut pentru pavimentul ... citeste toata stirea