Vehiculat de cateva saptamani ca fiind in carti pentru functia de director general al Complexului Energetic Valea Jiului, Eusebiu Durbaca si-a preluat astazi functia.El il inlocuieste pe Cristian Rosu, care a condus provizoriu noul complex in tranzitia de la Complexul Energetic Hunedoara.Durbaca este membru PNL si consilier local in municipiul Petrosani, la fel ca si Rosu, care activeaza insa in organizatia de la Lupeni.Noul director general are un mandat provizoriu de 5 luni, pana la