Orasul Petrila si-a premiat cuplurile de aur

Traditia premierii cuplurilor din orasul Petrila care aniverseaza 50 si 60 de ani de casnicie continua si in acest an. Astazi, au fost premiate cele 15 cupluri care au ajuns la aceasta performanta, mai exact 13 cupluri care au ajuns la 50 de ani de casnicie si 2 cupluri la 60 de ani de casnicie, acestea fiind felicitate in cadrul unei ceremonii la care au fost prezenti primarul orasului, Vasile Jurca si viceprimarul Marius Heljiu.Cuplurile au primit cate o diploma, un mic cadou si un premiu ... citeste toata stirea