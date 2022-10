Parintele Gurie a fost comemorat la Deva

Fostul episcop Gurie, al Devei si Hunedoarei, a fost comemorat vineri, la implinirea unui an de la moartea sa. Slujba de pomenire a fost oficiata in Catedrala Episcopala "Sfantul Nicolae" din Deva de mai multi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane (BOR).Ierarhul a lasat in urma sa o multime de realizari venite in sprijinul comunitatii. Doua dintre proiectele sale au continuat in Deva.In luna august, a fost inaugurata Gradinita "Episcop Gurie Georgiu", un proiect al fostului episcop, demarat ... citeste toata stirea