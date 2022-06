PATRIMONIUL, FOTOGRAMMETRIE -3D, la Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva

LaMuzeul Civilizatiei Dacice si Romane Devase desfasoara, incepand de luni, 06.06.2022,activitatea de fotogrammetriea unor obiecte aflate in patrimoniul Muzeului, realizata de catre specialisti americani, de la"Archaeotek", sub coordonarea arheologului William Henry.Colaborarea intre Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva si Archaeotek a inceput cu multi ani in urma, pe santierul arheologicRapoltu Mare - "Villa Romana, continuand si anul acesta.Anul trecut, in 2021, a ... citeste toata stirea