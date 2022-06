Perchezitii in campingul unui festival de muzica. Mai multi tineri au fost prinsi cu substante interzise

Politistii au descoperit mai multe substante interzise asupra unor tineri care participau la un festival de muzica electronica, la Magura Uroiului, in judetul Hunedoara. Mai multe actiuni de combatere a consumului de droguri au avut loc, in acest sfarsit de saptamana in Hunedoara. Doi soferi au fost prinsi conducand pe drumurile publice, in timp ce se aflau sub efectul substantelor interzise.Tineri captivi in capcana devastatoare a etnobotanicelor: "De trei ori am fost dus, inconstient, in ... citeste toata stirea