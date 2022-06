Peste 2350 de absolventi de liceu din Huendoara s-au inscris la Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2022

Examenul national de bacalaureat 2022 (prima sesiune) incepe luni, 6 iunie, cu probele de evaluare a competentelor, programate in intervalul 6 - 16 iunie.In judetul Hunedoara, 2355 de absolventi de liceu (2049 din promotia curenta si 306 din seriile anterioare) s-au inscris pentru a sustine probele (integral sau partial, in functie de rezultatele obtinute in sesiunile anterioare si recunoscute ca atare).Probele de evaluare a competentelor se vor sustine astfel:* 6 - 8 iunie: Proba A - ... citeste toata stirea