Peste 50 de accidente rutiere grave au avut loc in 2022, in judetul Hunedoara

Inspectoratul de Politie Judetean Hunedoara a prezentat un raport cu privire la evenimentele rutiere petrecute in acest an, in judetul Hunedoara.In perioada 1 ianuarie - 30 august 2022, la nivelul judetului Hunedoara au fost inregistrate 51 de accidente grave de circulatie, avand drept consecinta decesul a 19 persoane si ranirea grava altor 41 de persoane. Comparativ cu perioada similara a anului 2021, se constata o scadere cu cinci a numarului de accidente rutiere grave, in timp de numarul