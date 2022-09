Peste 52.000 de elevi si prescolari sunt asteptati luni, 5 septembrie, in unitatile de invatamant din judet

Cursurile anului scolar 2022-2023, debuteaza luni, 5 septembrie in 239 de unitati de invatamant hunedorene, organizate in 108 unitati cu personalitate juridica cu invatamant de stat si 14 unitati de invatamant particulare.Pentru inceperea anului scolar 2022 - 2023 in conditii optime, in 108 structuri ale unitatilor scolare au fost efectuate lucrari de reparatii curente la instalatiile electrice, termice si sanitare, zugraveli interioare si exterioare, inlocuit tamplarie cu geamuri si usi ... citeste toata stirea