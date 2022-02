Pe parcursul saptamanii anterioare, pompierii hunedoreni au intervenit la 384 de solicitari, dintre care 333 misiuni de verificare la sectiile ATI. In plus, echipajele S.M.U.R.D. au actionat la 345 de cazuri.Incendiile de vegetatie uscata au fost preponderente, fiind afectate in ultimele 7 zile, aproximativ 228 de hectare. Cauza a ... citeste toata stirea