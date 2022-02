Peste o mie dintre somerii hunedoreni sunt tineri sub 30 de ani

La sfarsitul lunii ianuarie 2022, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Hunedoara erau inregistrati 6.723 someri (din care 3.300 femei), rata somajului fiind de 3,93 %, anunta AJOFM Hunedoara.Insa in structura acestora, 14% sunt tineri sub 30 de ani, mai exact este vorba despre 1026 de persoane, iar 15% sunt tineri intre 30 si 39 de ani, mai exact 1024 de persoane."Datele sunt cat se poate de ingrijoratoare si arata ca proiectele de milioane de euro din bani ... citeste toata stirea