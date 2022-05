Pesticide expirate, confiscate de politisti

olitistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase Hunedoara au efectuat un control in scopul verificarii respectarii legislatiei in domeniul operatiunilor cu produse de protectia plantelor si ingrasaminte chimice, la punctul de lucru al unei societati comerciale din zona Orastie.Politistii au constatat ca, in incinta punctului de lucru verificat, erau detinute si depozitate in vederea utilizarii 827 litri si 24 kg. de produse pentru protectia plantelor, detinute diverse ... citeste toata stirea