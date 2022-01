Planuiesti sa-ti deschizi propria afacere? Afla care sunt 3 piedici pe care majoritatea antreprenorilor aflati la inceput de drum le intampina si cum sa le eviti

Ideea de a-si deschide propriul business prezinta din ce in ce mai mult interes pentru numerosi romani, din toate zonele tarii. Una dintre lectiile pe care oamenii le-au invatat de la pandemia care inca nu a incetat sa faca ravagii in lume a fost aceea ca o sursa sigura de venit, fie ea si secundara, se poate dovedi a fi vitala in perioadele de criza.Sa pornesti si sa mentii in viata o afacere nu este, insa, un lucru usor, mai ales daca esti incepator in domeniu. De aceea trebuie sa primesti ... citeste toata stirea