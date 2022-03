Platoul Vartoapelor, taramul magic al ghioceilor salbatici

Platoul Vartoapelor se afla la capatul unui drum de doua ore pe jos, care porneste din satul Gradistea de Munte. In luna martie, odata cu topirea zapezilor, poiana aflata in apropiere la circa doua ore de mers pe jos din Sarmizegetusa Regia se acopera cu covoare uriase de ghiocei salbatici, iar excursionistii atrasi de frumusetea locului isi fac aparitia aici in numar tot mai mare.Credintele vechi despre zanele care protejeaza asezarea din munti si o impodobesc primavara cu flori s-au ... citeste toata stirea