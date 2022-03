Politistii, in sprijinul unei femei refugiate din Ucraina si a celor doi copii ai sai

Marti seara, o femeie si doi copii (in varsta de 5 si de 7 ani), refugiati din Ucraina, au cerut ajutorul politistilor din Deva dupa ce nu au mai putut continua drumul cu autoturismul.Femeia le-a relatat politistilor ca este pe drum de aproximativ doua zile, fiind nevoita sa fuga din calea bombardamentelor si doreste sa ajunga in Budapesta. In Deva, bateria masinii acesteia s-a descarcat si nu a mai putut fi utilizata."Politistii au adus o platforma care a ridicat autoturismul si l-a dus in ... citeste toata stirea