Povestea carierei de cuart din Uricani. Aici isi au originea podoabele Casei Poporului

Cariera de cuart de la Uricani si-a incetat activitatea in anii A'90. In ultimii ani de comunism, potrivit fostilor angajati, o mare parte din productia lunara de circa 75 de tone de cuart era destinata infrumusetarii Casei Poporului."75 de tone de cuart de cea mai buna calitate deveneau cristal pentru podoabele Casei Republicii, in vreme ce exista o acuta penurie de sticla optica sau de siliciu. Nu mai vorbesc de florile de mina, cuarturi gasite si recuperate din cariera, cu care orice muzeu ... citeste toata stirea