Povestea celui mai bogat tinut minier din Romania interbelica. Judetul cu zeci de mine de aur, carbune si fier

Aproape jumatate din localitatile Hunedoarei interbelice aveau mine de aur, fier si carbune in urma cu un secol. Cele mai multe s-au inchis de-a lungul timpului. In urma cu un secol, Hunedoara se numara printre cele mai industrializate judete din Romania.In afara exploatarilor de paduri, una dintre activitatile principale ale localnicilor, in aproape jumatate din comunele si orasele Hunedoarei functionau mine.Castelul Corvinilor inconjurat de ruine metalurgice. Ce a ramas dupa "cosmarul ... citeste toata stirea