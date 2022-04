Povestea nestiuta a marii fabrici de matase Vascoza

Fabrica de matase "Vascoza" din Lupeni a fost, in trecut, una dintre cele mai mari fabrici din industria textila a Romaniei. A fost infiintata in anul 1938, iar in primii ani de functionare avea peste 1.000 de angajate si producea fibre textile din celuloza pentru mai mult de 70 de intreprinderi din tara.Turnul inalt de peste 220 de metri, de pe malul Jiului, inconjurat de ruine industriale, aminteste de uriasa uzina din Valea Jiului, inchisa la sfarsitul anilor A'90. In anii celui De-al ... citeste toata stirea