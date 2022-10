Povestea soselei din Retezat care da fiori soferilor

Afectata frecvent de alunecari de teren, soseaua spre barajul Gura Apelor din Retezat a ramas unul dintre cele mai riscante drumuri din vestul Romaniei. In defileul Raului Mare, din loc in loc, bolovani, aluviuni, trunchiuri de arbori si stanci uriase s-au prabusit, smulse din versantii prapastiosi.Fostul drum forestier a fost modernizat in anii A'70, in timpul lucrarilor la Amenajarea Raul Mare - Retezat, care a insemnat ridicarea barajului Gura Apelor si constructia hidrocentralelor Retezat ... citeste toata stirea