Povestea stanelor din vremea dacilor, aflate in Muntii Sureanu

In muntii Sureanu, pe culmile cele mai indepartate de asezarile umane, s-au pastrat de aproape doua milenii ramasitele unor stane dacice, potrivit arheologilor care le-au cercetat in anii A'50. Locurile au ramas apoi in anonimat, din cauza traseelor mai putin accesibile pana la ele.Cel putin opt stane din vremea dacilor au fost localizate pe platoul Meleia, sub culmea stancoasa care se inalta la 1.419 metri, in apropiere de Sarmizegetusa Regia, informau in anii A'50 de arheologii condusi de