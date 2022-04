Povestea unui medic cardiolog intors din Occident pentru a lucra la Hunedoara

Dupa peste 15 ani de perfectionare si experienta in Germania, un medic bradean a ales sa se intoarca acasa cu un plan pentru a reduce cat mai mult numarul celor care mor in urma unui infarct, informeaza ziarul Primariei Hunedoara.Redam textul publicat pe pagina institutiei:Dorin Calin Golcea a absolvit Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara, cu media 10, in 2005. Inca din studentie dorea sa se specializeze in cardiologie interventionala, sa devina "interventionist", ... citeste toata stirea