Povesti Orastiene. Un colt de alta lume. "Satu' lu' Mircea", - "Muzeul satului traditional" de la poarta Orastiei

Vremea lui august are frumusetea ei, august este luna cand toate par mai limpezi desi este la prag, cand anotimpurile se invaluie unul peste altul, cand aerul in amiezi caldura verii se imbina cu o limpedea racoare venita dinspre serile de toamna, pentru mine este luna cand caut sa vad, mai mult ca-n celelalte luni, lucrurile in launtrul lor. Si asa august de august, incet dar sigur trecea viata pe langa mine si eu pe langa viata. Nu pot sa nu ma intreb daca am uitat ori nu am invatat vreodata ... citeste toata stirea