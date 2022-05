Premiera in Transilvania

DP World investeste 15 milioane de dolari intr-un terminal intermodalCompania isi doreste ca proiectul sa transforme modul in care se transporta marfa din Romania in toata lumeaCompania de logistica DP World marcheaza lansarea terminalului intermodal din Aiud, printr-o conferinta de presa si prezenta reprezentantilor companiei locale si globale in Alba Iulia.Dl. Cosmin Carstea, CEO al DP World Constanta & DP World Logistics Romania, companii care fac parte din DP World, unul dintre cei mai ... citeste toata stirea