Prins la furat de tabla, la conducta de termoficare a Devei

De luna martie a anului trecut, termocentrala Mintia din vecinatatea Devei nu mai furnizeaza caldura si apa calda in municipiu. In luna iulie, grupul energetic a fost inchis si a intrat in conservare, dupa ce aproape 700 de salariati au fost disponibilizati. Fostii angajati au sustinut atunci ca bunurile din termocentrala ar putea ajunge tinta hotilor.Primele furturi semnalate au vizat conducta de termoficare dintre termocentrala si municipiul Deva. ... citeste toata stirea