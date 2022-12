Prinsi la vanatoare ilegala, in zona Cerbal - Batrana

In data de 06 decembrie 2022, in jurul orei 14:30, politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase Hunedoara au identificat in flagrant, pe raza comunei Cerbal, in fondul cinegetic Batrana, trei barbati, in varsta de 19, 28 si 50 de ani, care detineau si transportau fara drept intr-un autoturism de teren trei arme letale (pusti de vanatoare) si munitie (52 de cartuse de diferite calibre).Din primele cercetari, politistii au stabilit ca doi dintre cei trei barbati nu erau ... citeste toata stirea