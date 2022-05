PROFESIONISTII DE MAINE SE FORMEAZA LA FACULTATEA DE STIINEsE ECONOMICE A UNIVERSITAEsII "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Predarea stiintelor economice are o traditie de peste 30 de ani in cadrul Universitatii "1 Decembrie 1918"din Alba Iulia, odata cu infiintarea Colegiului Tehnic si Economic, in anul 1991. Datorita dezvoltarii progresive a Facultatii de Stiinte Economice si a preocuparii conducerii UAB pentru diversificarea paletei de specializari economice,Facultatea are in prezent6 programe de licentaAdministrarea afacerilor; Contabilitate si informatica de gestiune (acreditata international de A.C.C.A. ... citeste toata stirea