Proiect "Erasmus +" la Petrila

Colegiul Tehnic " Constantin BrEncusi" din orasul Petrila a avut oportunitatea de a desfasura o etapa importanta a proiectului: "Unde ne aflam- stimularea interesului in resursele zonei" (Where We Are - Recovery of Interest in the Resources of the Territory).Alaturi de profesorii din cadrul Colegiului, la activitati au participat profesori de la institutii partenere, mai exact, de la Istituto Comprensivo G. De Petra-Italia, "Flatrat e dijes"- Albania si ZespoL, SzkoL, w CzerL>li, Polonia. ... citeste toata stirea