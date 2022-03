Proiect international Erasmus la Scoala Gimnaziala Certeju de Sus

In perioada 21 -25 Martie 2022, Scoala Gimnaziala Certeju de Sus a fost gazda a proiectului European Erasmus+, la care au participat elevi din Italia (Bari-participare online, tara coordonatoare),Turcia (Istanbul), Spania(Sagunt), Bulgaria(Dobrich).Tema proiectului Erasmus+ este ,,Together against discrimination", o tema de cooperare a unei echipe diversificate in ceea ce priveste cultura, nationalitatea, religia, insa cu acelasi scop comun: prevenirea si combaterea discriminarii in randul ... citeste toata stirea