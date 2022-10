Prostituate acuzate de furt, pe marginea DN 66

Doua hunedorence care practicau prostitutia in parcarile de pe marginea Drumului National 66 Simeria - Hateg au fost retinute de politisti pentru furt. Victima lor a fost un sofer in varsta de 50 de ani, din judetul Timis, care a apelat la serviciile sexuale oferite de acestea.Ulterior, barbatul le-a reclamat politistilor ca dupa ce a mers impreuna cu cele doua femei, una in varsta de 30 de ani si cealalta de 46 de ani, intr-o zona de la intrarea in localitatea Rusi, pentru a intretine ... citeste toata stirea