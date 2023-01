"Putina lume stie ca am o licenta in campanie electorala"

Consultantul in comunicare Nicu Tasca scrie despre subiectul sensibil al marketingului politic, pe blogul NT Agency, cea mai noua agentie de marketing si publicitate.El critica slaba vizibilitate a acestui concept, dar ofera si cateva puncte de reper celor interesati, indicand totodata o solutie transparenta si la indemana.Anul 2023 este an preelectoral. E foarte probabil ca unii politicieni sa se gandeasca macar putin la asta. De aceea am decis sa scriu un astfel de articol, sperand sa fac ... citeste toata stirea