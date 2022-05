Rata somajului, aproape 4 la suta in judetul Hunedoara

Potrivit Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Hunedoara, la sfarsitul lunii martie erau inregistrati 6.634 someri in judetul Huendoara, rata somajului fiind de 3,88 %."Din totalul de 6.634 persoane inregistrate in evidentele AJOFM Hunedoara, 2.918 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 3.716 erau someri ne indemnizati. In ceea ce priveste mediul de rezidenta, 2.236 someri provin din mediul rural si 4.398 sunt din mediul urban", a informat Agentia Judeteana pentru Ocuparea ... citeste toata stirea